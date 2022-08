Nuoto artistico | Europei Roma 2022 | Cerruti e Ferro vincono il bronzo nel duo tecnico

ItaliaTeam_it : Da #Munich2022 a #Roma2022! ?? Linda Cerruti e Costanza Ferro BRONZO europeo nel duo free di nuoto artistico! ????????… - fanpage : Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! ???? ?? - Coninews : NELLA STORIA DEL NUOTO ARTISTICO ?? Giorgio #Minisini conquista la medaglia d'ORO ?? nella prima finale europea a li… - sportface2016 : Nuoto artistico, Europei #Roma2022: #Cerruti e #Ferro vincono il bronzo nel duo tecnico femminile - OA_Sport : Bronzo Italia nel duo libero, altra medaglia per Linda Cerruti e Costanza Ferro! -

OA Sport

10.20 Vanno ora in scena le sammarinesi Jasmine Verbena e Jasmine Zonzi. 10.18 De Brouwer e Steenbeek si inseriscono al terzo posto con 85.9743 punti (26.1000, 25.9000, 33.9743).Dal tiro quasi sempre a segno in questo luna park a misura d'Italia che si stanno rivelando gli Europei, con un medagliere sempre più in formato deluxe tra(11 ori, 10 argenti ... LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ucraina in testa dopo nove coppie nel duo tecnico. Tra poco l'Italia Quinta giornata degli Europei di nuoto a Roma. Italia subito a caccia di medaglie nell'artistico, debuttano anche i tuffi con il Team Event. Tra batterie e finali in vasca oggi tanti big, da Quadarell ...Diretta Europei nuoto Roma 2022 streaming video Rai oggi, lunedì 15 agosto: programma di gare e finali, dieci titoli da assegnare nella quinta giornata.