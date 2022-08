Nunzia De Girolamo | “Ho avuto paura di lui”: confessione da brividi, un’esperienza orribile (Di lunedì 15 agosto 2022) Ex politica e concorrente di Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo ha ammesso un dettaglio doloroso della propria vita. È successo anche a lei Nunzia De Girolamo (Youtube)Nota come politica per Forza Italia, Nunzia De Girolamo dopo l’addio a quel mondo ha voluto lanciarsi in una nuova carriera, quella televisiva. Fino al 2021 ha infatti collaborato come opinionista a “Non è l’Arena”, mentre nel 2019 ha partecipato come concorrente a “Ballando con le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro. Nel corso delle sue diverse partecipazioni, Nunzia De Girolamo si è anche lasciata andare a diverse interviste. In una in particolare ha rivelato alcuni dettagli molto delicati della propria vita privata: ha sofferto molto, è stato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 agosto 2022) Ex politica e concorrente di Ballando con le Stelle,Deha ammesso un dettaglio doloroso della propria vita. È successo anche a leiDe(Youtube)Nota come politica per Forza Italia,Dedopo l’addio a quel mondo ha voluto lanciarsi in una nuova carriera, quella televisiva. Fino al 2021 ha infatti collaborato come opinionista a “Non è l’Arena”, mentre nel 2019 ha partecipato come concorrente a “Ballando con le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro. Nel corso delle sue diverse partecipazioni,Desi è anche lasciata andare a diverse interviste. In una in particolare ha rivelato alcuni dettagli molto delicati della propria vita privata: ha sofferto molto, è stato ...

ChicoCayetano : RT @marie_lefevbre: @MaryDeBe72 @ChicoCayetano @Minatore73 @gastoldi @Giancar50009956 In effetti quello che fece il governo con Berlusconi… - marie_lefevbre : @MaryDeBe72 @ChicoCayetano @Minatore73 @gastoldi @Giancar50009956 In effetti quello che fece il governo con Berlusc… - BonaMassimo : @c_mennini @gashtella @ricpuglisi Il marito di Nunzia De Girolamo. - PincoPallinoQ : @albertoinfelise @speranza58 @beverlytozier3 In effetti Nunzia de Girolamo, che è anche laureata in Giurisprudenza,… - albemilano : @Elena81353537 Sono i nuovi Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia. -