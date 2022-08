“Non torneremo”. Le strade invase dai rifiuti mettono in fuga i turisti dalla Sicilia. La politica, i signori delle discariche e l’ombra della mafia: ecco di chi sono le responsabilità (Di lunedì 15 agosto 2022) “Non viene voglia di tornare”. È questa la frase che getta una pesante ombra sull’estate Siciliana. Un commento su Airbnb che oscura il giubilo per il record di presenze sull’isola dopo due anni di pandemia: “Si preannuncia un’estate da record”, aveva esultato il presidente della regione, Nello Musumeci, a inizio stagione. Le previsioni d’altronde erano di 14 milioni di arrivi. Oltre al giubilo però, il nulla. Nessuna programmazione straordinaria per la raccolta rifiuti da parte delle amministrazioni, a fronte di una raccolta che già senza turisti è deficitaria. E dunque ecco il danno: “Non ritorneremo”. A scriverlo sulla celebre app di case vacanza è Thierry, un turista francese, che ha soggiornato in un appartamento a Mondello, il fiore all’occhiello del capoluogo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) “Non viene voglia di tornare”. È questa la frase che getta una pesante ombra sull’estatena. Un commento su Airbnb che oscura il giubilo per il record di presenze sull’isola dopo due anni di pandemia: “Si preannuncia un’estate da record”, aveva esultato il presidenteregione, Nello Musumeci, a inizio stagione. Le previsioni d’altronde erano di 14 milioni di arrivi. Oltre al giubilo però, il nulla. Nessuna programmazione straordinaria per la raccoltada parteamministrazioni, a fronte di una raccolta che già senzaè deficitaria. E dunqueil danno: “Non ri”. A scriverlo sulla celebre app di case vacanza è Thierry, un turista francese, che ha soggiornato in un appartamento a Mondello, il fiore all’occhiello del capoluogo. ...

