"Non è mai successo". Sansonetti rivela tutto: come finirà il voto. Ma lancia un'allarme "sinistro" (Di lunedì 15 agosto 2022) A Controcorrente Piero Sansonetti va dritto al punto e spiga quali sono gli scenari di questa campagna elettorale e della corsa al voto che ci attende in queste calde settimane estive. L'appuntamento del 25 settembre si avvicina e di fatto Sansonetti fa un'osservazione precisa: "Questa campagna elettorale ha qualcosa di anomalo. Non era mai successo prima. Si sa in anticipo quale schieramento vincerà". Poi però precisa: "La partita è chiusa per il voto, ma resta aperta quella per il governo". Un messaggio che potrebbe nascondere alcune insidie per il dopo-voto. Sansonetti infatti spiega che l'autunno sarà particolarmente caldo. A settembre infatti potrebbe esserci un nuovo rialzo dei tassi che di fatto andrebbe a toccare le tasche degli italiani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) A Controcorrente Pierova dritto al punto e spiga quali sono gli scenari di questa campagna elettorale e della corsa alche ci attende in queste calde settimane estive. L'appuntamento del 25 settembre si avvicina e di fattofa un'osservazione precisa: "Questa campagna elettorale ha qualcosa di anomalo. Non era maiprima. Si sa in anticipo quale schieramento vincerà". Poi però precisa: "La partita è chiusa per il, ma resta aperta quella per il governo". Un messaggio che potrebbe nascondere alcune insidie per il dopo-infatti spiega che l'autunno sarà particolarmente caldo. A settembre infatti potrebbe esserci un nuovo rialzo dei tassi che di fatto andrebbe a toccare le tasche degli italiani, ...

sbonaccini : ANTIFASCISTI SEMPRE Irma Bandiera fu catturata dai nazifascisti nel 1944. Torturata e accecata perché non rivelo’… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - alex_orlowski : Ricordatevi con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica non avremmo mai avuto Sandro Pertini, Napolitano… - Soula1Gataki : RT @Alessan33667232: Buon giorno splendida domenica a tutti con un abbraccio grande a tutti noi manca sempre qualcosa il segreto è non arre… - Botocanguro : Leggo i commenti...niente, non imparate proprio mai eh -