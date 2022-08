(Di lunedì 15 agosto 2022) La proposta arriva dal consigliere regionale di Azione,, che in un post su Facebook esprime un desiderio: “Sarebbe bello dedicare aunadi”. Proposta che calzerebbe a pennello, considerando che nella nostra città si svolge da anniScienza e vanta diversi istituti scientifici., patriarca della divulgazione italiana, è morto all’età di 93 anni il 14 agosto. La camera ardente e funerali si svolgeranno in Campidoglio, a Roma, il 16 agosto. L’ULTIMO MESSAGGIO AI TELESPETTATORI Il giornalista divulgatore ha voluto lasciare ai social del suo programma SuperQuark l’ultimo messaggio di saluto ai telespettatori: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. ...

Bergamonews : @CarrettaNiccolo : 'Dedichiamo a #PieroAngela una #scuola di #Bergamo' - BergamoNews -

BergamoNews.it

Così il segretario regionale di Azione e consigliere della Lombardiarisponde alle affermazioni del leader di Forza Italia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.... regione per regione: in Lombardia ci sono Giulia Pastorella, dirigente nazionale e in consiglio comunale a Milano, il segretario regionale ed ex deme Fabrizio Benzoni, consigliere ... Niccolò Carretta: “Dedichiamo a Piero Angela una scuola di Bergamo”