Ndombele pronto per il Napoli, accordo vicino con il Tottenham (Di lunedì 15 agosto 2022) Ndombele è pronto per il Napoli Tanguy Ndombele è sempre più vicino al trasferimento al Napoli, il centrocampista francese è in attesa dell’ok del Tottenham … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 agosto 2022)per ilTanguyè sempre piùal trasferimento al, il centrocampista francese è in attesa dell’ok del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

centomilan : @davide31buffa serve altro nei 2,buffon.un fofana,ndombele,carvalho del betis scadenza 2023...nella peggiore delle… - Salvato95551627 : RT @napoli_fb: #Napoli pronto a chiudere definitivamente per #Ndombele. Il #Tottenham ha aperto al prestito, si lavora per le cifre del pos… - napoli_fb : #Napoli pronto a chiudere definitivamente per #Ndombele. Il #Tottenham ha aperto al prestito, si lavora per le cifr… - Salvato95551627 : RT @ivan__serio: ??#Napoli pronto a chiudere definitivamente per #Ndombele, filtra ottimismo. Il #Tottenham ha aperto al prestito, si lavora… - CiroCostanzo4 : RT @ivan__serio: ??#Napoli pronto a chiudere definitivamente per #Ndombele, filtra ottimismo. Il #Tottenham ha aperto al prestito, si lavora… -