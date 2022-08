Ndombele: Paratici e Giuntoli per chiudere, c’è grande ottimismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Napoli continua a trattare Tanguy Ndombele, Fabio Paratici e Cristiano Giuntoli sono vicini ad un accordo. Corriere dello Sport nell’edizione di oggi scrive: “Com’era quella storia: chi trova un amico trova un tesoro? E dev’essere vero se Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici, per tener fede ad un sodalizio di una trentina d’anni, se ne stanno a chiacchierare con disinvoltura del prestito d’un uomo che vale tanto oro quanto pesa: Tanguy Ndombele, venticinque anni, un metro e ottanta di muscoli, è stato pagato dal Tottenham soltanto tre estati fa, la bellezza di 62 milioni ma adesso ch’è entrato nel vivo (e da un po’) il ciclo modellato da Antonio Conte, nella Londra degli Spurs non c’è più posto per il centrocampista francese“. Ndombele al Napoli: le novità di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Napoli continua a trattare Tanguy, Fabioe Cristianosono vicini ad un accordo. Corriere dello Sport nell’edizione di oggi scrive: “Com’era quella storia: chi trova un amico trova un tesoro? E dev’essere vero se Cristianoe Fabio, per tener fede ad un sodalizio di una trentina d’anni, se ne stanno a chiacchierare con disinvoltura del prestito d’un uomo che vale tanto oro quanto pesa: Tanguy, venticinque anni, un metro e ottanta di muscoli, è stato pagato dal Tottenham soltanto tre estati fa, la bellezza di 62 milioni ma adesso ch’è entrato nel vivo (e da un po’) il ciclo modellato da Antonio Conte, nella Londra degli Spurs non c’è più posto per il centrocampista francese“.al Napoli: le novità di ...

