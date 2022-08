NASCAR Cup Series | Richmond | 60 volte Harvick

PelleMotorsport : Kevin Harvick vince a Richmond per la 60ma volta in carriera nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori… - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series a Richmond! Diretta su Mola TV con il commento di @SimoneIndovino e @UglionoRoberto… - svkrhub : Praticamente dal nulla i miei amici mi hanno detto che è saltata la serata NASCAR Cup Series : - JohnBisciJr : RT @StockCarLiveITA: Il programma di oggi a Richmond: 20:00 Pre-gara (USA, dalle 20:30 anche su NASCAR Trackpass) 21:00 Gara Cup Series (M… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Richmond: 20:00 Pre-gara (USA, dalle 20:30 anche su NASCAR Trackpass) 21:00 Gara Cup Series… -

OA Sport

... con il finlandese carico per affrontare la nuova avventura da tempo desiderata della. Il ... con il quale parteciperà al 25esimo round dellaSeries in programma domenica 21 agosto sul ...Dopo aver annunciato lo scorso maggio il suo prossimo debutto nellaSeries , Kimi Raikkonen ha provato al VIRginia International Raceway la Chevrolet Camaro ZL1 #91 di Trackhouse Racing , insieme ai compagni di squadra Daniel Suarez e Ross Chastain. Primi ... NASCAR Cup Series, Michigan: Harvick torna al successo ed accede ai Playoffs The NASCAR Cup Series' August schedule continued in Richmond, Virginia on Sunday, as Kevin Harvick won the Federated Auto Parts 400 — his 60th Cup career win. It was Harvick's second consecutive ...Kevin Harvick is on a roll. One week after snapping 65-race winless drought, the 46-year-old held off Christopher Bell to record his second ...