Napoli scopre un gioiello? Kvara show al debutto, asfaltato il Verona (Di lunedì 15 agosto 2022) Non poteva esserci esordio migliore per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. L'era post-Insigne, Mertens e Koulibaly è infatti partita con una grande vittoria per 5-2 sul campo del Verona. Dal punto di vista offensivo i partenopei hanno dato spettacolo in ampi frangenti, mentre da quello difensivo c'è ancora molto da registrare: d'altronde non è semplice sostituire un pilastro come Koulibaly, per quanto il nuovo arrivato Kim ci abbia messo subito impegno. Il Napoli era andato sotto a causa di una disattenzione su calcio d'angolo (gol di Lasagna), ma l'aveva subito ribaltata con il primo squillo di Kvaratskhelia (gran colpo di testa) e la zampata di Osimhen sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il Verona era riuscito a riequilibrare la gara, ancora con un colpo di testa, stavolta del nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Non poteva esserci esordio migliore per il nuovodi Luciano Spalletti. L'era post-Insigne, Mertens e Koulibaly è infatti partita con una grande vittoria per 5-2 sul campo del. Dal punto di vista offensivo i partenopei hanno dato spettacolo in ampi frangenti, mentre da quello difensivo c'è ancora molto da registrare: d'altronde non è semplice sostituire un pilastro come Koulibaly, per quanto il nuovo arrivato Kim ci abbia messo subito impegno. Ilera andato sotto a causa di una disattenzione su calcio d'angolo (gol di Lasagna), ma l'aveva subito ribaltata con il primo squillo ditskhelia (gran colpo di testa) e la zampata di Osimhen sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa ilera riuscito a riequilibrare la gara, ancora con un colpo di testa, stavolta del nuovo ...

