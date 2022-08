(Di lunedì 15 agosto 2022) Potrebbe essere un fiore all'occhiello del turismo napoletano, un castello visitabile sempre - e come si deve - come avviene con gli stupendi manieri medievali di Francia, Inghilterra, Spagna. E...

Insomma, a Palazzo San Giacomo la crisi romana qualche dubbio lo aveva sollevato visto che sono passati 4 mesi dalla firma sul 'Patto' avvenuta alAngioino il 29 marzo. Il 'Patto per' ... Napoli, Maschio Angioino chiuso la mattina di Ferragosto: turisti (con prenotazione) beffati Potrebbe essere un fiore all'occhiello del turismo napoletano, un castello visitabile sempre - e come si deve - come avviene con gli stupendi manieri medievali di Francia, Inghilterra, Spagna.Operette Morali, dalla prosa filosofica di Giacomo Leopardi al palcoscenico a cielo aperto del Maschio Angioino ...