Napoli | Kvaratskhelia | ecco il motivo della buonanotte dopo il gol

La strana esultanza dopo il gol contro il Verona, nasconde un motivo legato a Stephen Curry e alla NBA americana. Khvicha Kvaratskhelia alla prima con il Napoli in serie A ha collezionato un gol e un assist. dopo il gol del momentaneo pareggio, il georgiano ha mimato il gesto della buonanotte, ma perché? Il georgiano del Napoli ha segnato a Verona il suo primo gol in Serie A e per festeggiarlo ha imitato la celebre esultanza di Stephen Curry durante i recenti playoff NBA. Steph Curry, giocatore stella della NBA americana che è l'idolo sportivo proprio del georgiano, come più volte raccontato, da grande appassionato di pallacanestro. Lo scorso aprile, gara 5 del primo turno dei playoff NBA: Steph Curry dominato con 30 punti.

