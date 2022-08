Napoli, CdS: “A Verona con le certezze del passato partendo da Meret” (Di lunedì 15 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS la squadra di Spalletti scenderà in campo in quel di Verona con qualche volto nuovo, ma anche certezze. “Hanno lasciato che quei «dolorini» sparsi diventassero l’indizio dell’epilogo di un feuilleton del quale s’ignora il finale. I fatti separati dalle opinioni raccontano che Fabian Ruiz non rientra nell’elenco dei convocati, dunque resta a Castel Volturno per un differenziato o qualcosa del genere, aspettando segnali dalla Francia. Il centrocampo ha meno opzioni, perché anche Gaetano ha dovuto rinunciare alla trasferta (e lo sapeva): la squalifica di due giornate, frutto di un whatsapp inopportuno ancorché goliardico, sottrae a Spalletti la possibilità di scegliere, eventualmente, in maniera diversa”. “C’è un Napoli che somiglia molto a quello dell’anno scorso, perché per ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS la squadra di Spalletti scenderà in campo in quel dicon qualche volto nuovo, ma anche. “Hanno lasciato che quei «dolorini» sparsi diventassero l’indizio dell’epilogo di un feuilleton del quale s’ignora il finale. I fatti separati dalle opinioni raccontano che Fabian Ruiz non rientra nell’elenco dei convocati, dunque resta a Castel Volturno per un differenziato o qualcosa del genere, aspettando segnali dalla Francia. Il centrocampo ha meno opzioni, perché anche Gaetano ha dovuto rinunciare alla trasferta (e lo sapeva): la squalifica di due giornate, frutto di un whatsapp inopportuno ancorché goliardico, sottrae a Spalletti la possibilità di scegliere, eventualmente, in maniera diversa”. “C’è unche somiglia molto a quello dell’anno scorso, perché per ...

