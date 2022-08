Napoli, anche Lukic tra gli obiettivi per il centrocampo (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra gli obiettivi di mercato del Napoli per quanto riguarda il centrocampo ci sarebbe anche Sasa Lukic. Il Napoli sarebbe interessato ad alcuni centrocampisti per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra glidi mercato delper quanto riguarda ilci sarebbeSasa. Ilsarebbe interessato ad alcuni centrocampisti per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fattoquotidiano : C’è anche un finanziere già capo scorta dell’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone tra le 18 persone indagate da… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - fanpage : Non solo ville di nobili, a Pompei è stata rinvenuta anche un'abitazione popolare. Il tempo è rimasto fermo per due… - XXI_XII_ : @carbenzo @NinoMocerino_ @MGuardasole Finché parliamo di un professionista esemplare che nei suoi anni al Napoli ha… - DiegoBot_it : Tre anni qui a Napoli mi hanno dato tanto, ma mi hanno anche tolto. Non posso uscire, in tre anni non ho imparato una strada di Napoli -