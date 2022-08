Moviola Juventus Sassuolo: l’episodio chiave del match (Di lunedì 15 agosto 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: Moviola Juventus Sassuolo l’episodio chiave della Moviola del match tra Juventus e Sassuolo, valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Rapuano. l’episodio chiave DEL match 1? Alex Sandro giù in area – McKennie trova la traccia in verticale per Alex Sandro che passa dietro a Muldur ma viene atterrato dal difensore in area. Per l’arbitro non è rigore. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022)arbitraledelvalido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Rapuano.DEL1? Alex Sandro giù in area – McKennie trova la traccia in verticale per Alex Sandro che passa dietro a Muldur ma viene atterrato dal difensore in area. Per l’arbitro non è rigore. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : MOVIOLA - #Muldur rischia tantissimo su #AlexSandro: il rigore sembra esserci, ma #Rapuano fa continuare… - AntonioTisi : Continua il #calcio con la @SerieA! Dalle 20.40: Juventus-Sassuolo con #FrancescoRepice e @cripiccinelli.… - Meruoane81 : RT @lucacimini82: Voglio bene a #Morata ma oggettivamente non possiamo giudicare un giocatore dal match contro la #Juventus con #AlexSandro… - ZonaBianconeri : RT @lucacimini82: Voglio bene a #Morata ma oggettivamente non possiamo giudicare un giocatore dal match contro la #Juventus con #AlexSandro… - NotizieJuventus : RT @lucacimini82: Voglio bene a #Morata ma oggettivamente non possiamo giudicare un giocatore dal match contro la #Juventus con #AlexSandro… -