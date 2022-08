(Di lunedì 15 agosto 2022) A Silverstone è arrivata la seconda vittoria in stagione per, 25 punti importanti per l'italiano che grazie alle cadute dei diretti rivali, Sergioe Izan, ha ridotto i ...

Misterhelmet : Dennis Foggia: ce la può fare? #moto3 #motogp #leopard - MotorcycleSp : Dennis Foggia è riuscito a tornare alle vittorie nel Campionato del Mondo Moto3 al GP di Gran Bretag... #MotoGP… - dianatamantini : L'ITALIA INSEGUE - Pecco Bagnaia, Celestino Vietti, Dennis Foggia hanno un identico destino: la rimonta che può lan… - corsedimoto : L'ITALIA INSEGUE - Pecco Bagnaia, Celestino Vietti, Dennis Foggia hanno un identico destino: la rimonta che può lan… - AggioValentino : La vittoria di Dennis Foggia è solo la 3^ per Honda in questa stagione. Nel 2022 ci sono state ben 9 gare tra una v… -

A Silverstone è arrivata la seconda vittoria in stagione perFoggia , 25 punti importanti per l'italiano che grazie alle cadute dei diretti rivali, Sergio Garcia e Izan Guevara , ha ridotto i punti di svantaggio portandosi da 67 a 42 lunghezze. Fino ad ...Successo italiano anche in, con l'impresa diFoggia che grazie a un giro finale - show si è andato a prendere la vittoria davanti a Masia e Oncu. 'Sono tornato al podio con una vittoria -... Moto3: Dennis Foggia contro la coppia Garcia-Guevara, rimonta possibile Dopo la vittoria di Silverstone il pilota italiano dista 42 punti dalla vetta della classifica. Quando mancano ancora otto gare la rimonta, tuttavia, non è impossibile ...Dopo il Gran Premio di Silverstone, concluso con risultati deludenti, il "babbo del Sic", Paolo Simoncelli ha sfogato tutta la sua delusione attraverso le pagine del sito ufficiale del team Sic58 Squa ...