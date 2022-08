Mondiali Qatar, 100 giorni all'inizio del torneo (Di lunedì 15 agosto 2022) Mancano 100 giorni all'inizio dei Mondiali in Qatar. L'orologio ufficiale che segna l'avvicinamento alla rassegna si e' lasciato alle spalle la cifra tonda. La competizione - la prima a non disputarsi ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Mancano 100all'deiin. L'orologio ufficiale che segna l'avvicinamento alla rassegna si e' lasciato alle spalle la cifra tonda. La competizione - la prima a non disputarsi ...

lamescolanza : Grande assente nella lista ei trenta finalisti per il Pallone d'oro è Lionel Messi (in foto) vincitore del premio p… - Gaetano108 : RT @Consuelo_Motta: Tra i mondiali in Qatar e Dazn viene proprio voglia di cambiare sport. - theshieldofspo1 : Problemi di coincidenza tra il Mondiale in Qatar e l'ultima tappa della stagione. #TSOS #F1 #AbuDhabiGP #Qatar2022… - M_Ferrari327 : Ormai è da mo' che non glie la faccio più a seguire le nostre partitelle nostrane... Fra 3 mesi in Qatar avranno lu… - oscarvalle1984 : RT @Consuelo_Motta: Tra i mondiali in Qatar e Dazn viene proprio voglia di cambiare sport. -