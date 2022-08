Miriam Leone, la foto dall’alto è meravigliosa: fan senza fiato (Di lunedì 15 agosto 2022) Con i suoi post su Instagram manda fuori di testa i suoi fan; Miriam Leone è decisamente conosciuta e ha una bellezza disarmante. Iniziamo, nel parlare di Miriam Leone, dal punto di vista sentimentale e non possiamo non menzionare la sua storia d’amore con Paolo Carullo. La coppia, dopo essersi sposata, ha deciso di passare il viaggio di nozze nel meraviglioso mondo delle Maldive; matrimonio che l’attrice ha recentemente ricordato su Instagram con un post in cui celebrava la scelta dell’abito da sposa. InstagramPer quanto riguarda l’ambito professionale, invece, va menzionato il suo esordio con la pellicola “Genitori e figli – agitare bene prima dell’uso“. Sempre dal punto di vista dei film bisogna ricordare le sue interpretazioni a “Diabolik” dove interpreta la bellissima Eva Kant e “Corro da te“, la commedia sulla ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 15 agosto 2022) Con i suoi post su Instagram manda fuori di testa i suoi fan;è decisamente conosciuta e ha una bellezza disarmante. Iniziamo, nel parlare di, dal punto di vista sentimentale e non possiamo non menzionare la sua storia d’amore con Paolo Carullo. La coppia, dopo essersi sposata, ha deciso di passare il viaggio di nozze nel meraviglioso mondo delle Maldive; matrimonio che l’attrice ha recentemente ricordato su Instagram con un post in cui celebrava la scelta dell’abito da sposa. InstagramPer quanto riguarda l’ambito professionale, invece, va menzionato il suo esordio con la pellicola “Genitori e figli – agitare bene prima dell’uso“. Sempre dal punto di vista dei film bisogna ricordare le sue interpretazioni a “Diabolik” dove interpreta la bellissima Eva Kant e “Corro da te“, la commedia sulla ...

CINEDVDTV : DIABOLIK - GINKO ALL' ATTACCO ! (LE TEASER) avec Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Monica Bell...… - AngelaDePantale : @H3r_Yerde Devo dire che tutti sono davvero bravi. Io per esempio, ho amato miriam leone in questa fiction. Vabbé e che dire di guanciale?! - Sofiapecuni01 : RT @CCdaughter_: Miriam Leone Lino Guanciale santo cielo troppa bellezza tutta insieme #LaDamaVelata - funzioniamo : RT @CCdaughter_: Miriam Leone Lino Guanciale santo cielo troppa bellezza tutta insieme #LaDamaVelata - littlemixftlodo : RT @CCdaughter_: Miriam Leone Lino Guanciale santo cielo troppa bellezza tutta insieme #LaDamaVelata -