Milan-Udinese | tutto sui primi 25 minuti di De Ketelaere | VIDEO

AntoVitiello : ?? La crescita di Pierre #Kalulu è impressionante, sempre concentrato. Ieri contro l'Udinese recupero straordinario… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - gippu1 : Il #Milan giochicchia per un tempo, poi scardina la spigolosa Udinese e sembra anche più bello dell'anno scorso, in… - sportli26181512 : Milan, l'ultimo rigore a favore all'esordio fu due anni fa contro il Bologna: Nella gara contro l'Udinese, il Milan… - sportli26181512 : Origi, primi scatti verso una stagione da potenziale protagonista: Minuto 84' di Milan-Udinese: fuori Leao e dentro… -

...ore 20.45 Juventus Sassuolo CLASSIFICA SERIE A, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma, Spezia 3 Juventus*, Napoli*, Sassuolo*, Verona*, Cremonese, Bologna, Lecce, Monza,, ...1 Ilfa i conti conti col 'Diez' . Nella vittoria all'esordio in campionato contro l', Brahim Diaz è stato tra i migliori in campo. Stefano Pioli lo aveva anticipato nella conferenza stampa ...Nella gara contro l'Udinese, il Milan si è visto assegnare un calcio di rigore trasformato poi da Theo Hernandez. Ai rossoneri non veniva assegnato un penalty nel corso della ...Durante l’appuntamento con Maracana ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il Direttore Mario Sconcerti. Queste le sue parole: Come è andata la prima giornata Abbiamo ...