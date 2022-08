Milan, previsti nuovi contatti con il Psg per Diallo ma senza follie (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Milan continua la ricerca di un difensore centrale per rinforzare il proprio reparto arretrato. Kalulu e Tomori sono i due titolari inamovibili, ma con un Kjaer ancora in fase di recupero, il solo Gabbia come alternativa non basta. Ecco quindi che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana sono previsti nuovi contatti per Abdou Diallo, difensore in esubero dal Psg, il quale però finora ha chiuso alle offerte pervenute dai rossoneri. La strategia dei meneghini, sempre attenti ai conti, però, non cambia, per cui non si faranno follie: l’obiettivo è quello di spuntarla per un prestito con diritto di riscatto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilcontinua la ricerca di un difensore centrale per rinforzare il proprio reparto arretrato. Kalulu e Tomori sono i due titolari inamovibili, ma con un Kjaer ancora in fase di recupero, il solo Gabbia come alternativa non basta. Ecco quindi che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana sonoper Abdou, difensore in esubero dal Psg, il quale però finora ha chiuso alle offerte pervenute dai rossoneri. La strategia dei meneghini, sempre attenti ai conti, però, non cambia, per cui non si faranno: l’obiettivo è quello di spuntarla per un prestito con diritto di riscatto. SportFace.

