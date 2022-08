“Mi sento pronta”: confessione privata di Delia Duran, vuole farlo subito (Di lunedì 15 agosto 2022) Delia Duran lo confessa, adesso ha una nuova idea nel cassetto: un impegno importante per il quale si sente finalmente pronta Delia-Duran-(Mediaset play)L’ex gieffina Delia Duran ha già le idee chiare per il futuro prossimo. Dopo le turbolenze vissute al GF Vip sembra che adesso con Alex Belli sia tutto sistemato: la coppia ha confessato di aver trovato una propria dimensione, anche condividendo una visione dell’amore molto più aperta. Insomma, i due hanno superato anche le incomprensioni mostrate in tv, Soleil Sorge è un ricordo lontano visto che neanche si frequentano più nella vita quotidiana. Chimica, amicizia, amore? Qualsiasi cosa sia stato la verità è che è stata una parentesi chiusa, limitata al GF Vip. Delia e Alex hanno ripreso invece la loro ... Leggi su direttanews (Di lunedì 15 agosto 2022)lo confessa, adesso ha una nuova idea nel cassetto: un impegno importante per il quale si sente finalmente-(Mediaset play)L’ex gieffinaha già le idee chiare per il futuro prossimo. Dopo le turbolenze vissute al GF Vip sembra che adesso con Alex Belli sia tutto sistemato: la coppia ha confessato di aver trovato una propria dimensione, anche condividendo una visione dell’amore molto più aperta. Insomma, i due hanno superato anche le incomprensioni mostrate in tv, Soleil Sorge è un ricordo lontano visto che neanche si frequentano più nella vita quotidiana. Chimica, amicizia, amore? Qualsiasi cosa sia stato la verità è che è stata una parentesi chiusa, limitata al GF Vip.e Alex hanno ripreso invece la loro ...

