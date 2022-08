Mercato Milan, Maldini vuole piazzare un altro colpo: si guarda in casa PSG (Di lunedì 15 agosto 2022) Risolta la questione trequartista, il Mercato del Milan continua e la coppia Maldini-Massara punta un giovane del PSG come prossimo acquisto. Dopo l’addio a parametro zero di Romagnoli, trasferitosi poi alla Lazio, il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto. Nonostante le garanzie offerte da Tomori e Kalulu, reduce da un’ottima prestazione alla prima di campionato contro l’Udinese, e il rientro di Kjaer, il Mister Stefano Pioli vorrebbe infatti un quarto centrale in vista dei numerosi impegni che attendono i rossoneri nella stagione appena cominciata. Diallo Milan PSG Tanti i nomi fatti in questi mesi: Botman, Acerbi e tra gli ultimi Tanganga e N’Dicka. A questi va aggiunto un ultimo profilo molto gradito alla dirigenza rossonera che, viste le difficoltà ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) Risolta la questione trequartista, ildelcontinua e la coppia-Massara punta un giovane del PSG come prossimo acquisto. Dopo l’addio a parametro zero di Romagnoli, trasferitosi poi alla Lazio, ilè ancora alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto. Nonostante le garanzie offerte da Tomori e Kalulu, reduce da un’ottima prestazione alla prima di campionato contro l’Udinese, e il rientro di Kjaer, il Mister Stefano Pioli vorrebbe infatti un quarto centrale in vista dei numerosi impegni che attendono i rossoneri nella stagione appena cominciata. DialloPSG Tanti i nomi fatti in questi mesi: Botman, Acerbi e tra gli ultimi Tanganga e N’Dicka. A questi va aggiunto un ultimo profilo molto gradito alla dirigenza rossonera che, viste le difficoltà ...

