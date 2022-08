Meloni: “La fiamma nel simbolo di Fdi nulla ha a che fare con il fascismo” (Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri”. Lo afferma, fra l’altro, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, dichiarandosi “stanca” della polemica sulla permanenza nel simbolo del suo partito della fiamma tricolore che fu l’emblema del Movimento Sociale Italiano nato dalle ceneri del fascismo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: laneldi FdIha a checon il, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri”. Lo afferma, fra l’altro, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, in un colloquio con il Corriere della Sera, dichiarandosi “stanca” della polemica sulla permanenza neldel suo partito dellatricolore che fu l’emblema del Movimento Sociale Italiano nato dalle ceneri del. L'articolo L'Opinionista.

