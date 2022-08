Masters 1000 Montreal: Carreno Busta vince il punto del torneo, recupero senza senso (VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Pablo Carreno Busta ha vinto quello che si può considerare il punto del torneo del Masters 1000 di Montreal 2022. Nel terzo set della finale, lo spagnolo si è reso protagonista di un recupero clamoroso, riuscendo a tenere vivo un punto che sembrava perso dopo l’ottimo lob di Hubert Hurkacz. Carreno Busta ha invece rimandato la palla dall’altra parte della rete e, approfittando di un’indecisione del polacco – che avrebbe potuto chiudere con lo smash al volo – ha ridato vita allo scambio. Alla fine è stato lui a spuntarla, provocando una standing ovation del pubblico. Hurkacz, in preda alla frustrazione, ha invece scagliato via la racchetta. In alto il VIDEO del ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Pabloha vinto quello che si può considerare ildeldeldi2022. Nel terzo set della finale, lo spagnolo si è reso protagonista di unclamoroso, riuscendo a tenere vivo unche sembrava perso dopo l’ottimo lob di Hubert Hurkacz.ha invece rimandato la palla dall’altra parte della rete e, approfittando di un’indecisione del polacco – che avrebbe potuto chiudere con lo smash al volo – ha ridato vita allo scambio. Alla fine è stato lui a spuntarla, provocando una standing ovation del pubblico. Hurkacz, in preda alla frustrazione, ha invece scagliato via la racchetta. In alto ildel ...

