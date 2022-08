Marta Fascina e la foto che fa il giro del web: cosa fa accanto a Berlusconi | Guarda (Di lunedì 15 agosto 2022) Marta Fascina ha festeggiato insieme a Silvio Berlusconi il Ferragosto. In una foto apparsa sui social la compagna del Cavaliere appare sorridente al suo fianco con un calice di vino in mano. La coppia brinda a questo Ferragosto pensando però anche alla campagna elettorale che già da domani riprenderà senza esclusione di colpi. E nella foto postata sui social dal Cavaliere, Marta Fascina appare in forma smagliante mostrando un fisico da fare invidia. Lei con un top con le maioliche e il Cav in camicia blu per festeggiare il giro di boa di questa estate che porterà dritti dritti alle urne. Il Cav ha voluto festeggiare il Ferragosto con un pranzo regalando anche un messaggio agli elettori: "Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022)ha festeggiato insieme a Silvioil Ferragosto. In unaapparsa sui social la compagna del Cavaliere appare sorridente al suo fianco con un calice di vino in mano. La coppia brinda a questo Ferragosto pensando però anche alla campagna elettorale che già da domani riprenderà senza esclusione di colpi. E nellapostata sui social dal Cavaliere,appare in forma smagliante mostrando un fisico da fare invidia. Lei con un top con le maioliche e il Cav in camicia blu per festeggiare ildi boa di questa estate che porterà dritti dritti alle urne. Il Cav ha voluto festeggiare il Ferragosto con un pranzo regalando anche un messaggio agli elettori: "Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una ...

fattoquotidiano : Quando moglie e marito stanno in Parlamento. Da Fassino e Serafini a Boccia - De Girolamo - LAlimini76 : @berlusconi @forza_italia Buon Ferragosto Silvione, anche alla tua Marta Fascina ? - 8Pattico : Berlusconi: io non ci penso a diventare presidente della repubblica. Ho avuto tutto dalla vita. Vede ora ho con me… - LiberaMil : RT @LaPrimaManina: Le punte di diamante di FI. Brambilla non si è fatta vedere alla Camera il 99,2% delle volte. Angelucci, editore del T… - maurocellarosi : Marta Fascina e Licia Ronzulli (che mi ha bloccato...) in un collegio uninominale sicuro. Sospirone di sollievo..... -