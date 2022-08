Maria Saladino | l’ex candidata alla segreteria dem passa al M5s | “Pd lontano dagli ultimi”

(Di lunedì 15 agosto 2022) I “riferimenti sociali” del Pd “sonoti dalle piazze dei disagi e dei bisogni alle agorà finanziarie, dai tantiai pochi privilegiati, con radicali modifiche dei valori, delle idee e dell’elettorato di riferimento”. Con queste considerazioni– partecipò alle primarie del 2019 vinte da Nicola Zingaretti ottenendo 1.315 voti, lo 0,7% – annuncia in un post su Facebook l’uscita dal partito e ilggio al Movimento 5 stelle, un cambio di casacca quasi inedito (quello in senso inverso, invece, si è verificato più volte). “Sono uscita dopo aver sostenuto la necessità che il Partito democratico diventasse uno dei promotori dell’alleanza progressista insieme al Movimento 5 Stelle, ...

Nel 2018 corse per le primarie del Partito Democratico che incoronarono Nicola Zingaretti, oraannuncia l'addio ai dem 'a causa dell'inaspettato spostamento della linea politica' e il passaggio ai 5 stelle di Giuseppe Conte. 'E' arrivato il momento, dopo un periodo sabbatico, di ...... Salvatore Raviele, Carmine Roberto, Graziano Rufolo, Vincenzo Ruotolo, Giuseppe, Thomas ...Domenica Castellone, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano e Sabrina Ricciardi. Poi ci sono: ... Maria Saladino dalle primarie 2018 all'addio al Pd. Passa con M5S