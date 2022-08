(Di lunedì 15 agosto 2022) Entrato in gioco a tre settimane dall’inizio dell’ultima edizione dedeiha fatto il suo ritorno in tv dopo qualche anno di ‘pausa’. L’ex naufrago sarà ricordato principalmente per le sue pennichelle onduregne. Il volto storico di Forum è rimasto a Cayo Cochinos per poco meno di un mese, ma a quanto pare il suo interosarà. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il conduttore negli anni ha maturato un debito con un’azienda di costruzioni, la Colli d’Oro di Roma. “Il conduttore televisivo, noto al grande pubblico soprattutto per i suoi lunghi trascorsi a Forum, aveva infatti un debito pregresso con la Colli d’Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila ...

BITCHYFit : Marco Senise, pignorato l’intero cachet de L’Isola dei Famosi, ecco perché - infoitcultura : L'isola dei famosi: arriva il pignoramento per Marco Senise - infoitcultura : Pignorato il compenso di Marco Senise dell'Isola dei famosi - infoitcultura : Marco Senise: 'Oltre 100mila euro di debiti', pignorato il suo compenso dell'Isola dei Famosi - telodogratis : Marco Senise: “Oltre 100mila euro di debiti”, pignorato il suo compenso dell’Isola dei Famosi -

, cachet Isola dei Famosi pignorato perché ha "oltre 100mila euro di debiti". Argomenti trattati: cachet Isola dei Famosi pignorato: debiti per oltre 100mila euro ...L'Isola dei famosi sarebbe dovuto essere il nuovo trampolino di lancio, lavorativo ed economico, per. L'ex volto noto di Forum, uscito al televoto dopo circa un mese sull'isola in Honduras, è però tornato al centro delle cronache per altri motivi. L'intero compenso ricevuto per la ...Marco Senise ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi ma oggi si trova in gravi problemi economici. Vediamo perché.Il cachet dell'Isola dei famosi pignorato a causa dei debiti. Il compenso ricevuto da Marco Senise per la partecipazione all’Isola dei famosi è stato pignorato; non è una grossa somma ma è necessaria ...