Manila Nazzaro sorprende i fan a Ferragosto | ecco cosa è emerso dalle sue parole FOTO

361_magazine : - manilapartofme : manila nazzaro e le sue perle - lorenzosarro5 : @Manilanazzaro @nvcleare Beataaaaaaaaaaaaaa te lulu salassie fabio adami tu tui adottano grazie a questi post pa… - zazoomblog : Manila Nazzaro: “Non poteva immaginarselo” lo shock è stato sconvolgente - #Manila #Nazzaro: #poteva - mariahshoney_ : @raffinatissimo_ l’avevo scambiata per Manila Nazzaro sjsjsjsj -

Ck12 Giornale

Tanti i cuoricini e i commenti di auguri da parte di colleghe famose come Elena Santarelli,e Michela Quattrociocche. Curiosi di scoprire chi è la bellissima neo mamma Ha partorito! ...... fotografa , che nella sua carriera ha avuto la possibilità di immortalare alcuni dei personaggi più amati del piccolo e grande schermo, come, Roberta Morise, Gabriel Garko, Elisa ... Manila Nazzaro: “Non poteva immaginarselo”, lo shock è stato sconvolgente Manila Nazzaro sorprende i fan a Ferragosto. Ecco cosa è emerso dalle parole dell'ex gieffina rilasciate sui social ...Manila Nazzaro non poteva immaginare nulla, forse per questo la reazione è stata così scioccante. Cosa è successo alla showgirl