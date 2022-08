Manchester United Ronaldo, spunta l’ipotesi risoluzione per il portoghese: le ultime (Di lunedì 15 agosto 2022) La crisi che sta attraversando in questo inizio di Premier League il Manchester United sta coinvolgendo di riflesso anche Ronaldo La crisi che sta attraversando in questo inizio di Premier League il Manchester United sta coinvolgendo di riflesso anche Ronaldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe spuntata anche l’ipotesi di una risoluzione contrattuale per il portoghese. Il futuro di Ronaldo potrebbe essere lontano da Manchester, soprattutto dopo le ultime questioni con Ten Hag. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) La crisi che sta attraversando in questo inizio di Premier League ilsta coinvolgendo di riflesso ancheLa crisi che sta attraversando in questo inizio di Premier League ilsta coinvolgendo di riflesso anche. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbeta anchedi unacontrattuale per il. Il futuro dipotrebbe essere lontano da, soprattutto dopo lequestioni con Ten Hag. L'articolo proviene da Calcio News 24.

