Manchester United, Antony: «Mi chiamerà Ten Hag? Non lo so»

Le parole di Antony dell'Ajax su un suo possibile passaggio al Manchester United: «Mi sento bene all'Ajax. Do tutto per questo club»

Intervistato da NOS dopo la partita di ieri dell'Ajax, Antony ha parlato di un suo possibile passaggio al Manchester United. Di seguito le sue parole.

Stop that, Antony ? pic.twitter.com/IThgG2jf0y— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2022

«Mi chiamerà Ten Hag? Non ne ho idea… deve discuterne con i miei agenti, sono concentrato qui. Quello che verrà verrà, vedremo. Mi sento bene all'Ajax. Do tutto per questo club, ogni minuto… amo questa città e questo club».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

