Luca Argentero e Cristina Marino | la vacanza ‘top’ ha un prezzo da capogiro

Leggi su sologossip

(Di lunedì 15 agosto 2022) Periodo di vacanze anche per: la coppia si trova in Sicilia, vediamo quanto costa il lussuoso soggiorno. Tra le coppie famose più amate,sono super seguiti sui rispettivi profili social. Anche ora che sono in, l’attore piemontese e la sua bella moglie continuano ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.