Los Angeles, Vittorio Brumotti: "Mi hanno rapinato, riempito di botte e puntato la pistola in bocca" (Di lunedì 15 agosto 2022) Il biker e conduttore di alcuni programmi Mediaset, già abituato a subire aggressioni per via dei suoi servizi contro la droga, ha raccontato in un video di essere stato aggredito anche in vacanza, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 agosto 2022) Il biker e conduttore di alcuni programmi Mediaset, già abituato a subire aggressioni per via dei suoi servizi contro la droga, ha raccontato in un video di essere stato aggredito anche in vacanza, in ...

RaiNews : L'attrice è morta in seguito alle ferite riportate durante un tragico incidente a Los Angeles - LaStampa : Vittorio Brumotti, terrore e rapina a Los Angeles per l’inviato di 'Striscia” - Agenzia_Ansa : ? morto a 83 anni a Los Angeles Roger E. Mosley a seguito di un incidente d'auto in California. Tutti lo ricordano… - emilace75 : RT @AnnaMolinaro9: Negli Stati Uniti hanno iniziato a fiutare l’aria che tira tant’è che Ii sovrintendente scolastico di Los Angeles non ri… - Perla19733917 : RT @Fanculizzatrice: L'emittente locale di Los Angeles ha trasmesso il filmato dal vivo dell'attrice 53enne Anne Heche mentre viene caricat… -