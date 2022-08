«Loretta a 84 anni portata in carcere di notte senza nemmeno farle prendere la dentiera» (Di lunedì 15 agosto 2022) La denuncia di Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti a Roma: «Ha accoltellato il marito per difendersi. Perché non è stata trovata una misura alternativa?». La donna è stata sarta di Sofia Loren e Mastroianni Leggi su corriere (Di lunedì 15 agosto 2022) La denuncia di Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti a Roma: «Ha accoltellato il marito per difendersi. Perché non è stata trovata una misura alternativa?». La donna è stata sarta di Sofia Loren e Mastroi

