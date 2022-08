Locatelli in panchina alla prima stagionale? Ecco i motivi dell’esclusione (Di lunedì 15 agosto 2022) Manuel Locatelli sembra non essere più un intoccabile della Juve che verrà e ormai i suoi detrattori stanno iniziando a farsi insistenti. La Juventus ha intenzione in maniera davvero sempre più importante di poter costruire una squadra di primissimo piano che possa ottenere grandi traguardi e successi, per questo motivo la situazione è legata a mano Locatelli si sta facendo davvero sempre più intrigata. LaPresseLa crescita della Juventus deve passare anche da una serie di giovani promesse che devono essere mantenute e che devono crescere sempre di più nel corso degli anni, perché alla fine se tutto ciò non dovesse arrivare sarebbero solamente degli acquisti sbagliati. Ecco dunque come mai la presenza di Manuel Locatelli sembra essere diventata sempre di più un punto debole per la Signora, vedendo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 15 agosto 2022) Manuelsembra non essere più un intoccabile della Juve che verrà e ormai i suoi detrattori stanno iniziando a farsi insistenti. La Juventus ha intenzione in maniera davvero sempre più importante di poter costruire una squadra di primissimo piano che possa ottenere grandi traguardi e successi, per questo motivo la situazione è legata a manosi sta facendo davvero sempre più intrigata. LaPresseLa crescita della Juventus deve passare anche da una serie di giovani promesse che devono essere mantenute e che devono crescere sempre di più nel corso degli anni, perchéfine se tutto ciò non dovesse arrivare sarebbero solamente degli acquisti sbagliati.dunque come mai la presenza di Manuelsembra essere diventata sempre di più un punto debole per la Signora, vedendo ...

