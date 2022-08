LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Storico trionfo nel Team Event (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 13.46: Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 13.45: Medaglia d’oro per l’ITALIA con 402.55, davanti all’Ucraina con 399.05 e alla Gran Bretagna con 384.75. 13.42: Eravamo la squadra da battere e gli azzurri non hanno deluso. Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu sono Campioni D’EUROPA! 13.41: ADESSO POSSIAMO ESULTARE! OROOOOOOOOOOOOOOOOO! Cominciano benissimo gli Europei dell’ITALIA, che conquista una vittoria storica nel Team Event. 13.40: Chiude la Germania con 367.15 ed è ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 13.46: Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.45: Medaglia d’oro per l’con 402.55, davanti all’Ucraina con 399.05 e alla Gran Bretagna con 384.75. 13.42: Eravamo la squadra da battere e gli azzurri non hanno deluso. Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu sono Campioni13.41: ADESSO POSSIAMO ESULTARE! OROOOOOOOOOOOOOOOOO! Cominciano benissimo glidell’, che conquista una vittoria storica nel. 13.40: Chiude la Germania con 367.15 ed è ...

