LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggiero storici! ORO nel duo tecnico! Cerruti e Ferro di BRONZO! (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. L’ultimo appuntamento con il Nuoto artistico è fissato per oggi pomeriggio alle 15:00 con la finale del libero a squadre. Grazie a tutti per averci seguito fino ad adesso, a dopo! 11.33 Questa la classifica finale del duo tecnico misto: 1. ITALIA 89.3679 (27.0000, 26.9000, 35.4679) 2. SPAGNA 83.7548 (25.3000, 25.7000, 32.7548) 3. SLOVACCHIA 75.5914 (22.7000, 22.5000, 30.3914) 4. BELGIO 73.5119 (22.3000, 22.5000, 28.7119) 5. SERBIA 68.1061 (20.0000, 20.9000, 27.2061) 11.30 Grazie a questo successo salgono a quattro gli ori conquistati da Minisini in questo Europeo (2 insieme a Ruggiero) e a 11 le medaglie totali ottenute dall’Italia (su 11 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35 Per il momento la nostrascritta termina qui. L’ultimo appuntamento con ilè fissato per oggi pomeriggio alle 15:00 con la finale del libero a squadre. Grazie a tutti per averci seguito fino ad adesso, a dopo! 11.33 Questa la classifica finale del duo tecnico misto: 1. ITALIA 89.3679 (27.0000, 26.9000, 35.4679) 2. SPAGNA 83.7548 (25.3000, 25.7000, 32.7548) 3. SLOVACCHIA 75.5914 (22.7000, 22.5000, 30.3914) 4. BELGIO 73.5119 (22.3000, 22.5000, 28.7119) 5. SERBIA 68.1061 (20.0000, 20.9000, 27.2061) 11.30 Grazie a questo successo salgono a quattro gli ori conquistati dain questo Europeo (2 insieme a) e a 11 le medaglie totali ottenute dall’Italia (su 11 ...

