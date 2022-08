LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Giorgio Minisini per il poker d’oro! (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quinta e ultima giornata degli Europei di Nuoto artistico 2022 che si stanno svolgendo presso la piscina del Foro Italico di Roma. Dopo le tre prove di ieri, il programma di oggi prevede le restanti tre finali. Si inizierà alle ore 9:30 con l’ultimo atto del duo libero, gara in cui scenderanno in acqua le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro, reduci dal bronzo conquistato nel duo libero. Si proseguirà poi subito dopo, ovvero alle 11:00, con la finale del duo misto tecnico. Qui per l’Italia gareggeranno Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che andranno a caccia di un altro oro dopo quello ottenuto nel duo misto ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quinta e ultima giornata deglidiche si stanno svolgendo presso la piscina del Foro Italico di Roma. Dopo le tre prove di ieri, il programma di oggi prevede le restanti tre finali. Si inizierà alle ore 9:30 con l’ultimo atto del duo libero, gara in cui scenderanno in acqua le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro, reduci dal bronzo conquistato nel duo libero. Si proseguirà poi subito dopo, ovvero alle 11:00, con la finale del duo misto tecnico. Qui per l’Italia gareggerannoe Lucrezia Ruggiero che andranno a caccia di un altro oro dopo quello ottenuto nel duo misto ...

RaiNews : L'Italia sul trono d'Europa nella 4x100 stile libero: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel F… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Luca Pizzini vince il bronzo nei 200 rana agli europei per la terza volta: nessuno prima di lui #Roma2022 - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA - StefanoPutinati : Approfitto per ringraziare Draghi dell’ennesimo oro ??????Ringrazio Travaglio per l’ennesima ulcera. Coso al massimo h… - coso_cosi : RT @RaiNews: L'Italia sul trono d'Europa nella 4x100 stile libero: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, si so… -