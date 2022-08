LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro conquistano il bronzo nel duo tecnico! Ora Minisini-Ruggiero (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 68.1061 il punteggio di Kontic e Martinovic. 11.08 Sono già andati in scena gli slovacchi Jozef Solymosy e Silvia Solymosyova che hanno ottenuto 75.5914 punti (22.7000 nell’esecuzione, 22.5000 nell’impressione artistica e 30.3914 negli elementi). Ora in acqua ci sono i serbi Jelena Kontic e Ivan Martinovic. 11.06 Nel frattempo è già iniziata la finale del duo tecnico misto, gara in cui vedremo in azione anche i fuoriclasse Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. 11.03 Questa la top 5 finale del duo libero femminile: 1. UCRAINA 92.8538 (28.000, 28.6000, 36.2538) 2. AUSTRIA 91.9852 (27.9000, 27.7000, 36.3852)3. ITALIA 90.3577 (27.2000, 27.3000, 35.8577)4. GRECIA 88.4669 (26.8000, 26.7000, 34.9669) 5. OLANDA 85.9743 (26.1000, 25.9000, 33.9743) 11.02 Per l’Italia questa è la ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 68.1061 il punteggio di Kontic e Martinovic. 11.08 Sono già andati in scena gli slovacchi Jozef Solymosy e Silvia Solymosyova che hanno ottenuto 75.5914 punti (22.7000 nell’esecuzione, 22.5000 nell’impressione artistica e 30.3914 negli elementi). Ora in acqua ci sono i serbi Jelena Kontic e Ivan Martinovic. 11.06 Nel frattempo è già iniziata la finale del duo tecnico misto, gara in cui vedremo in azione anche i fuoriclasse Giorgioe Lucrezia. 11.03 Questa la top 5 finale del duo libero femminile: 1. UCRAINA 92.8538 (28.000, 28.6000, 36.2538) 2. AUSTRIA 91.9852 (27.9000, 27.7000, 36.3852)3. ITALIA 90.3577 (27.2000, 27.3000, 35.8577)4. GRECIA 88.4669 (26.8000, 26.7000, 34.9669) 5. OLANDA 85.9743 (26.1000, 25.9000, 33.9743) 11.02 Per l’Italia questa è la ...

