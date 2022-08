LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA: si entra nel vivo con le finali di nuoto e atletica! Bene Consonni e Barbieri su pista (Di lunedì 15 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL LIVEBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE Europei nuoto MEDAGLIERE Europei nuoto IN CORSIA MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei nuoto DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei ATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA nuoto – Tra 15? il via delle batterie della quinta giornata. Si assegnano sei titoli, i 100 farfalla donne, i 200 rana donne, i 50 dorso uomini, i 200 stile libero uomini, i 1500 stile libero donne e la staffetta 4×100 stile libero mista. nuoto – Al mattino Miressi, Zazzeri, Dotto e Deplano si daranno ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALEMEDAGLIEREIN CORSIA MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIODI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA– Tra 15? il via delle batterie della quinta giornata. Si assegnano sei titoli, i 100 farfalla donne, i 200 rana donne, i 50 dorso uomini, i 200 stile libero uomini, i 1500 stile libero donne e la staffetta 4×100 stile libero mista.– Al mattino Miressi, Zazzeri, Dotto e Deplano si daranno ...

ffeduus : Finalmente riesco a guardare gli Europei live ?? - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: ITALIA CAMPIONE D'EUROPA! Storico trionfo nel Team Event - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia punta alla prima medaglia nel Team Event - SwimSwam_Italia : Campionati Europei 202 – Finali Day 5 : Risultati Live e Recap - DANI56 : RT @RaiNews: Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti… -