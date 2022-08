LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri e Consonni nell’omnium. Si riparte alle 15:45 (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.20 Per il momento è tutto; appuntamento alle 15:45 per assistere alle altre gare in programma oggi dopo una sessione mattutina positiva per gli azzurri, visto anche il record italiano siglato da Matteo Bianchi nel Time Trial (59.661, primo azzurro a scendere sotto il minuto nel km da fermo). A più tardi, non mancate! 14.17 Ecco la classifica completa, con i primi punti assegnati anche nell’omnium maschile: 1 10 VAN DEN BOSSCHE Fabio 10016485839 BEL 40 2 95 STANISZEWSKI Daniel 10009726050 POL 38 3 115 VITZTHUM Simon 10008132826 SUI 36 4 107 MORA VEDRI Sebastian 10019037545 ESP 34 5 80 HEIJNEN Philip 10022783058 NED 32 6 27 GRONDIN Donavan 10025923131 FRA -1 307 62 Consonni Simone 10007890730 ITA ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Per il momento è tutto; appuntamento15:45 per assisterealtre gare in programma oggi dopo una sessione mattutina positiva per gli azzurri, visto anche ilsiglato da MatteonelTrial (59.661, primo azzurro a scendere sotto il minuto nel km da fermo). A più tardi, non mancate! 14.17 Ecco la classifica completa, con i primi punti assegnati anchemaschile: 1 10 VAN DEN BOSSCHE Fabio 10016485839 BEL 40 2 95 STANISZEWSKI Daniel 10009726050 POL 38 3 115 VITZTHUM Simon 10008132826 SUI 36 4 107 MORA VEDRI Sebastian 10019037545 ESP 34 5 80 HEIJNEN Philip 10022783058 NED 32 6 27 GRONDIN Donavan 10025923131 FRA -1 307 62Simone 10007890730 ITA ...

