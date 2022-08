LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Rachele Barbieri è oro nell’Omnium! Argenti per Consonni e Bianchi! (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20.20 Ed è con la premiazione di Rachele Barbieri, nuova Campionessa d’Europa nell’Omnium che chiudiamo la nostra DIRETTA LIVE di una trionfale quinta giornata dalla pista di Monaco di Baviera. 2 Argenti ed uno splendido oro portano il bottino azzurro a 10 medaglie, e le possibilità non sono ancora finite. Appuntamento a domani per l’ultima giornata di gare con i titoli di Madison e Keirin da assegnare! Grazie per averci seguito! 20.17 Questa la classifica finale dell’Omnium maschile: Donavan Grondin (FRA) 150 SIMONE Consonni (ITA) 148 Sebastian Mora Vedri (ESP) 146 Philip Heijnen (NED) 133 Daniel Stainszewski (POL) 128 20.15 Prima medaglia europea per Consonni che centra il terzo podio azzurro ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Ed è con la premiazione di, nuova Campionessa d’Europa nell’Omnium che chiudiamo la nostradi una trionfale quinta giornata dalladi Monaco di Baviera. 2ed uno splendido oro portano il bottino azzurro a 10 medaglie, e le possibilità non sono ancora finite. Appuntamento a domani per l’ultima giornata di gare con i titoli di Madison e Keirin da assegnare! Grazie per averci seguito! 20.17 Questa la classifica finale dell’Omnium maschile: Donavan Grondin (FRA) 150 SIMONE(ITA) 148 Sebastian Mora Vedri (ESP) 146 Philip Heijnen (NED) 133 Daniel Stainszewski (POL) 128 20.15 Prima medaglia europea perche centra il terzo podio azzurro ...

