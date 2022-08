LIVE – Atletica | Europei Monaco 2022 | maratona femminile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) Latestuale delladeglidileggera, in programma adal 15 al 21 agosto. Si alza il sipario sulla rassegna continentale: subito in strada le azzurre Giovanna Epis ed Anna Incerti. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.30 di lunedì 15 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI LUNEDI’ 15 AGOSTO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...