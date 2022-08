LIVE Atletica | Europei 2022 in DIRETTA | si comincia con il lancio del peso | si assegnano medaglie nella maratona

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRIRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPSRE GENERALE(ROMA + MONACO) ILRE GENERALE DEGLIDI NUOTO 10:22 Risponde Ponzio! Nick lancia ila 20.44m e si inserisce al quarto posto provvisorio. 10:20 L’estone Janek Oiglane vince la seconda heat dei 100m del decathlon in 11.01.terza ed ultima heat ci sarà Dario Dester. 10.18 Bene Leonardo Fabbri! L’azzurro ottiene 20.27m al secondoe al momento è quarto in classifica! 10:16 Sebastiano Bianchetti entra in gara con 19.37m al secondo, al momento con questa misura non ci sono speranze di ...