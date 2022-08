LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Re, Scotti e Mangione accedono in semifinale nei 400! Dester straordinario nell’alto del decathlon (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 20.00 Archiviate le batterie dei 400 metri femminili, per l’Italia si qualifica in semifinale la sola Alice Mangione grazie al secondo miglior crono di ripescaggio in 51?92. Eliminate Polinari e Troiani. 19.58 Prosegue nel frattempo l’avventura di Dario Dester nell’alto!!!! Superati al terzo tentativo anche i 2.02!! L’azzurro si sta avvicinando al record personale di 2.07… 19.55 Gara coraggiosa di Anna Polinari, che sfiora addirittura la qualificazione DIRETTA ma è solo quarta in 52?60 ed è ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 20.00 Archiviate le batterie dei 400 metri femminili, per l’Italia si qualifica inla sola Alicegrazie al secondo miglior crono di ripescaggio in 51?92. Eliminate Polinari e Troiani. 19.58 Prosegue nel frattempo l’avventura di Dario!!!! Superati al terzo tentativo anche i 2.02!! L’azzurro si sta avvicinando al record personale di 2.07… 19.55 Gara coraggiosa di Anna Polinari, che sfiora addirittura la qualificazionema è solo quarta in 52?60 ed è ...

