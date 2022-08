LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale, Epis nel gruppo di testa nella maratona femminile (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 11.44 Sono ai 20 chilometri le battistrada della maratona femminile dopo 1 ora e 14 minuti. 11.42 7.35 con vento contrario per Dario Dester: l’azzurro ha regalato 25 centimetri sull’asse di battuta. Non migliora il 7.46 registrato in precedenza. 11.40 Dario Dester impegnato adesso nel terzo ed ultimo turno di salti. 11.38 Rimane saldamente nel gruppo di testa Giovanna Epis: l’azzurra è fra le migliori nella maratona femminile. 11.36 La greca ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 11.44 Sono ai 20 chilometri le battistrada delladopo 1 ora e 14 minuti. 11.42 7.35 con vento contrario per Dario Dester: l’azzurro ha regalato 25 centimetri sull’asse di battuta. Non migliora il 7.46 registrato in precedenza. 11.40 Dario Dester impegnato adesso nel terzo ed ultimo turno di salti. 11.38 Rimane saldamente neldiGiovanna: l’azzurra è fra le migliori. 11.36 La greca ...

