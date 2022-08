LIVE Atletica | Europei 2022 in DIRETTA | Ponzio e Fabbri vicini alla finale | inizia la maratona femminile!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 10:28 Bene Dario Dester! L’azzurro chiude terzo l’ultima heat dei 100m del decathlon in 10.81 (903 punti), andando molto vicino al suo personale. Vittoria per Simon Ehammer in 10.56. 10:26 Leonardodecide di passare il terzo tentativo consapevole che la misura fatta in precedenza basta per la. 10:24 Purtroppo arriva un altro nullo per Sebastiano Bianchetti. L’azzurro con 19.37m è già matematicamente eliminato. 10:22 Risponde! Nick lancia il peso a 20.44m e si inserisce al quarto posto provvisorio. 10:20 ...