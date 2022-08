LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri in finale, Epis si gioca le medaglie nella maratona femminile! (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI medaglieRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS medaglieRE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL medaglieRE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 11.58 In testa sono rimaste solo otto atlete nella maratona femminile fra cui la nostra Giovanna Epis. 11.55 Hanno già fatto 4.50 Stefanidi, Retzius e Sutej. La greca aveva faticato ad entrare in gara con due errori a 4.40, ma adesso sembra essere entrata in ritmo. 11.52 Va giù per un soffio l’asticella! Bruni era andata altissima: si può fare la misura nei prossimi due tentativi. 11.50 Sta per fare il primo tentativo a quota 4.50 Roberta Bruni: fondamentale questa misura ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRIRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPSRE GENERALE(ROMA + MONACO) ILRE GENERALE DEGLIDI NUOTO 11.58 In testa sono rimaste solo otto atletefemminile fra cui la nostra Giovanna. 11.55 Hanno già fatto 4.50 Stefanidi, Retzius e Sutej. La greca aveva faticato ad entrare in gara con due errori a 4.40, ma adesso sembra essere entrata in ritmo. 11.52 Va giù per un soffio l’asticella! Bruni era andata altissima: si può fare la misura nei prossimi due tentativi. 11.50 Sta per fare il primo tentativo a quota 4.50 Roberta Bruni: fondamentale questa misura ...

