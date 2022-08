LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Osakue quasi eliminata nel disco, tra poco le batterie dei 400 (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 18.58 Si chiude qui il gruppo A delle qualificazioni del disco femminile. Daisy Osakue è nona con un modesto 56.54, in attesa delle atlete del gruppo B tra cui figura anche l’azzurra Stefania Strumillo. 18.56 Davvero pessimo l’ultimo tentativo di Daisy Osakue, che va a fatica oltre i 40 metri e decide quindi di annullare il lancio. Eliminazione ormai certa e grande delusione per l’italo-nigeriana. 18.52 Scampato pericolo per l’olandese Van Klinken, che si salva all’ultimo tentativo con un 62.18 che dovrebbe valere una comoda ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 18.58 Si chiude qui il gruppo A delle qualificazioni delfemminile. Daisyè nona con un modesto 56.54, in attesa delle atlete del gruppo B tra cui figura anche l’azzurra Stefania Strumillo. 18.56 Davvero pessimo l’ultimo tentativo di Daisy, che va a fatica oltre i 40 metri e decide quindi di annullare il lancio. Eliminazione ormai certa e grande delusione per l’italo-nigeriana. 18.52 Scampato pericolo per l’olandese Van Klinken, che si salva all’ultimo tentativo con un 62.18 che dovrebbe valere una comoda ...

infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia subito con la maratona! Ponzio cerca la spallata! - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: alle 18.15 comincia la sessione serale Osakue a caccia della finale nel disc… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni in finale dell’asta Epis in lotta per le medaglie nella maratona femmi… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale, inizia la maratona femminile! Dosso e Sir… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale inizia la maratona femminile! Dosso in semi… -