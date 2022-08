LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Epis quinta nella maratona, avanzano Ponzio e Bruni. Dalle 18.15 le prime finali (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 13.48 La nostra DIRETTA LIVE momentaneamente si interrompe qui. Appuntamento alle 18.00 per la sessione serale. 13.47 Una mattinata davvero ricchissima di italiani: è arrivato lo splendido quinto posto di Giovanna Epis nella maratona femminile. Bravissimo Dario Dester, secondo dopo tre prove del decathlon. In finale del peso Nick Ponzio e Leonardo Fabbri, mentre Roberta Bruni ha passato il turno nell’asta. In semifinale dei 100 metri Zaynab Dosso e Irene ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 13.48 La nostramomentaneamente si interrompe qui. Appuntamento alle 18.00 per la sessione serale. 13.47 Una mattinata davvero ricchissima di italiani: è arrivato lo splendido quinto posto di Giovannafemminile. Bravissimo Dario Dester, secondo dopo tre prove del decathlon. In finale del peso Nicke Leonardo Fabbri, mentre Robertaha passato il turno nell’asta. In semifinale dei 100 metri Zaynab Dosso e Irene ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni in finale dell’asta Epis in lotta per le medaglie nella maratona femmi… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale, inizia la maratona femminile! Dosso e Sir… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale inizia la maratona femminile! Dosso in semi… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio Fabbri e Dosso volano in finale inizia la maratona femminile! Tocca a… - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… -