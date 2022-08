LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Dester in zona medaglia dopo l’alto del decathlon! Re, Scotti e Mangione in semifinale nei 400 (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 20.17 Partita nel frattempo la prima batteria dei 1500 metri maschili, con al via l’azzurro Ossama Meslek a caccia di un posto in finale. 20.14 Niente da fare purtroppo per Stefania Strumillo, che vede sfumare l’accesso in finale per soli 14 centimetri. L’azzurra chiude 13ma la qualificazione in 56.90, mentre Osakue alla fine crolla al 16° posto overall. 20.10 In corso la terza rotazione del gruppo B nelle qualificazioni del disco femminile. Già ufficiale l’eliminazione di Daisy Osakue (solo nona nel gruppo A), mentre Stefania Strumillo è virtualmente prima delle escluse ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 20.17 Partita nel frattempo la prima batteria dei 1500 metri maschili, con al via l’azzurro Ossama Meslek a caccia di un posto in finale. 20.14 Niente da fare purtroppo per Stefania Strumillo, che vede sfumare l’accesso in finale per soli 14 centimetri. L’azzurra chiude 13ma la qualificazione in 56.90, mentre Osakue alla fine crolla al 16° posto overall. 20.10 In corso la terza rotazione del gruppo B nelle qualificazioni del disco femminile. Già ufficiale l’eliminazione di Daisy Osakue (solo nona nel gruppo A), mentre Stefania Strumillo è virtualmente prima delle escluse ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: al via la qualificazione del disco femminile a breve il salto in alto del de… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia subito con la maratona! Ponzio cerca la spallata! - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: alle 18.15 comincia la sessione serale Osakue a caccia della finale nel disc… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni in finale dell’asta Epis in lotta per le medaglie nella maratona femmi… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale, inizia la maratona femminile! Dosso e Sir… -