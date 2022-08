LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Dester in zona medaglia dopo l’alto del decathlon! Arese in finale nei 1500, bene i quattrocentisti (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 20.44 Dallavalle non ha effettuato il secondo e terzo salto, ritendendosi soddisfatto del 16.83 ottenuto al primo tentativo. Al momento Ihemeje è 2° in 17.20 alle spalle del portoghese Pichardo (17.36), mentre Bocchi è 4° subito davanti a Dallavalle. 20.41 Ottimo secondo salto di Tobia Bocchi!! 16.84 con oltre due metri e mezzo di vento contrario! Italia ormai certa di avere ben tre atleti in finale nel triplo maschile! 20.38 Oltre all’azzurro Ihemeje, è già certo della qualificazione in finale nel triplo anche il francese Pontvianne con ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 20.44 Dallavalle non ha effettuato il secondo e terzo salto, ritendendosi soddisfatto del 16.83 ottenuto al primo tentativo. Al momento Ihemeje è 2° in 17.20 alle spalle del portoghese Pichardo (17.36), mentre Bocchi è 4° subito davanti a Dallavalle. 20.41 Ottimo secondo salto di Tobia Bocchi!! 16.84 con oltre due metri e mezzo di vento contrario! Italia ormai certa di avere ben tre atleti innel triplo maschile! 20.38 Oltre all’azzurro Ihemeje, è già certo della qualificazione innel triplo anche il francese Pontvianne con ...

infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Dester in zona medaglia dopo l'alto del decathlon! Re, Scotti e Mangione in… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: al via la qualificazione del disco femminile a breve il salto in alto del de… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia subito con la maratona! Ponzio cerca la spallata! - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: alle 18.15 comincia la sessione serale Osakue a caccia della finale nel disc… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni in finale dell’asta Epis in lotta per le medaglie nella maratona femmi… -